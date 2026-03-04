РФ може готувати новий наступ у районі Покровська, - Сили оборони

Військові зазначили, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація складна, як і раніше.

"Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів. Ворог нарощує кількість авіаударів та інших вогневих засобів", - зазначили вони.

В Угрупованні військ "Схід" додали, що загалом упродовж минулого місяця захисники Покровсько-Мирноградської агломерації ліквідували або поранили понад 1 тисячу росіян.

Також було знищено або уражено: