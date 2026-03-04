РФ може готувати новий наступ у районі Покровська, - Сили оборони

Українські воїни фіксують ознаки підготовки російських окупантів до нових наступальних дій у районі Покровська та Мирнограда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ "Схід" у Facebook.
Військові зазначили, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація складна, як і раніше.
"Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів. Ворог нарощує кількість авіаударів та інших вогневих засобів", - зазначили вони.
В Угрупованні військ "Схід" додали, що загалом упродовж минулого місяця захисники Покровсько-Мирноградської агломерації ліквідували або поранили понад 1 тисячу росіян.
Також було знищено або уражено:
Нагадаємо, кілька тижнів тому начальник відділення комунікацій 79 ОДШБр Роман Писаренко заявляв, що Росія зосередила на Покровському напрямку угруповання чисельністю близько 150 тисяч військовослужбовців.
Основним епіцентром зіткнень стала північна частина Покровська, де окупанти перейшли до тактики виснажливих штурмів малими піхотними групами.