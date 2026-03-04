РФ может готовить новое наступление в районе Покровска, - Силы обороны

Украинские воины фиксируют признаки подготовки российских оккупантов к новым наступательным действиям в районе Покровска и Мирнограда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток" в Facebook.
Военные отметили, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация сложная, как и раньше.
"Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов. Враг наращивает количество авиаударов и других огневых средств", - отметили они.
В Группировке войск "Восток" добавили, что всего в течение прошлого месяца защитники Покровско-Мирноградской агломерации ликвидировали или ранили более 1 тысячи россиян.
Также было уничтожено или поражено:
Напомним, несколько недель назад начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр Роман Писаренко заявлял, что Россия сосредоточила на Покровском направлении группировку численностью около 150 тысяч военнослужащих.
Основным эпицентром столкновений стала северная часть Покровска, где оккупанты перешли к тактике изнурительных штурмов малыми пехотными группами.