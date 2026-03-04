RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ может готовить новое наступление в районе Покровска, - Силы обороны

21:36 04.03.2026 Ср
1 мин
Какие признаки свидетельствуют о подготовке врага к наступлению?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: РФ может возобновить наступление на Покровск (facebook.com/mod mil ru)

Украинские воины фиксируют признаки подготовки российских оккупантов к новым наступательным действиям в районе Покровска и Мирнограда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток" в Facebook.

Читайте также: Штурмы с трех сторон: десантники рассказали о тяжелых боях за Гришино и Покровск

Военные отметили, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация сложная, как и раньше.

"Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов. Враг наращивает количество авиаударов и других огневых средств", - отметили они.

В Группировке войск "Восток" добавили, что всего в течение прошлого месяца защитники Покровско-Мирноградской агломерации ликвидировали или ранили более 1 тысячи россиян.

Также было уничтожено или поражено:

  • 38 орудий и минометов;
  • 4 единицы бронированной техники;
  • 5 наземных роботизированных комплексов;
  • 84 единицы авто- и мототехники.

Ситуация в районе Покровска

Напомним, несколько недель назад начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр Роман Писаренко заявлял, что Россия сосредоточила на Покровском направлении группировку численностью около 150 тысяч военнослужащих.

Основным эпицентром столкновений стала северная часть Покровска, где оккупанты перешли к тактике изнурительных штурмов малыми пехотными группами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияПокровскВойска РФВойна в Украине