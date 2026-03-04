РФ может готовить новое наступление в районе Покровска, - Силы обороны

Военные отметили, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация сложная, как и раньше.

"Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов. Враг наращивает количество авиаударов и других огневых средств", - отметили они.

В Группировке войск "Восток" добавили, что всего в течение прошлого месяца защитники Покровско-Мирноградской агломерации ликвидировали или ранили более 1 тысячи россиян.

Также было уничтожено или поражено: