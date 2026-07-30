РФ могла вбити багатодітну родину під Кривим Рогом балістикою з КНДР, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерел видання, тривала перерва у використанні балістики з Північної Кореї свідчить про те, що Москва отримала нову партію озброєння від Пхеньяна.

Якщо удар ракетою з КНДР підтвердиться, це стане першим випадком використання такої зброї у війні майже за рік.

Отриманий запас дозволяє російським військам підтримувати та нарощувати інтенсивність обстрілів цивільної інфраструктури та українських міст під час поточного посилення повітряних атак.

Reuters також зазначило, що раніше країна-агресорка вже застосовувала північнокорейські ракети для ударів по Україні.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія під час нічного обстрілу могла використати північнокорейські балістичні ракети KN-23.

Удар по будинку багатодітної родини

За інформацією місцевої влади, у ніч на 30 липня російські війська завдали ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району. Внаслідок атаки повністю зруйновано приватний будинок, у якому проживала багатодітна родина.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, жертвами удару стали 47-річний Артем Воронов та його 41-річна дружина Олена. Разом із батьками в будинку перебували семеро дітей: 17-річний Марк, який навчався на залізничника у Кривому Розі, а також школярі Домініка (15 років), Віоріка (14 років), Захарій (12 років), Азарій Ілай (11 років), Федеріка (10 років) та шестирічна Емілія.

Бабуся родини розповіла, що Артем і Олена виховували десятьох дітей і вже мали трьох онуків. У момент російського удару в будинку були подружжя, семеро їхніх молодших дітей та півторарічний онук Артем, який приїхав у гості. Усі вони опинилися під завалами.

За її словами, старший син Данило, батько загиблого хлопчика, нині служить капітаном в артилерійських військах. Ще двоє дорослих дітей подружжя перебувають за кордоном: донька Ауріка живе в Німеччині, а син Матвій - у Польщі.