РФ могла убить многодетную семью под Кривым Рогом баллистикой из КНДР, - Reuters

Российский ночной удар неподалеку от Кривого Рога, в результате которого погибла многодетная семья, вероятно, был совершен северокорейской ракетой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников, длительный перерыв в использовании баллистики из Северной Кореи свидетельствует о том, что Москва получила новую партию вооружения от Пхеньяна.

Если удар ракетой по КНДР подтвердится, это станет первым случаем использования такого оружия в войне почти за год.

Полученный запас позволяет российским войскам поддерживать и наращивать интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры и городов во время текущего усиления воздушных атак.

Reuters также отметило, что ранее страна-агрессор уже применяла северокорейские ракеты для ударов по Украине.

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия во время ночных обстрелов могла использовать северокорейские баллистические ракеты KN-23.

Удар по дому многодетной семьи

По информации местных властей, в ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по поселку Радушное Криворожского района. В результате атаки полностью разрушен частный дом, в котором проживала многодетная семья.

Как сообщают местные СМИ, жертвами удара стали 47-летний Артем Воронов и его 41-летняя супруга Елена. Вместе с родителями в доме находились семеро детей: 17-летний Марк, который учился на железнодорожнике в Кривом Роге, а также школьники Доминика (15 лет), Виорика (14 лет), Захарий (12 лет), Азарий Илай (11 лет), Федерика (10 лет) и шестилетняя Эмилия.

Бабушка семьи рассказала, что Артем и Елена воспитывали десятерых детей и уже имели трех внуков. В момент российского удара в доме были супруги, семь их младших детей и полуторагодовалый внук Артем, приехавший в гости. Все они оказались под завалами.

По ее словам, старший сын Даниил, отец погибшего мальчика, ныне служит капитаном в артиллерийских войсках. Еще двое взрослых детей супруги находятся за границей: дочь Аурика живет в Германии, а сын Матвей - в Польше.