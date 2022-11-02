У РФ мобілізовані влаштували бунт, поскаржившись на відсутність "виплати Путіна" (відео)

"Ми, ризикуючи власним життям, йдемо на вірну смерть для вашої безпеки та мирного життя! Наша держава відмовляється виплатити нам кошти у розмірі 195 тисяч рублів, які нам обіцяв президент Володимир Путін! Заради чого тоді нам йти воювати за цю державу, залишивши свої сім'ї без підтримки?! Ми відмовляємося від участі в "спеціальній військовій операції" і добиватимемося справедливості, поки нам не виплатять кошти, обіцяні нашим урядом на чолі з президентом РФ!" - йдеться у заяві.

На відеозаписі, опублікованому "Медузою", мобілізовані скаржаться на те, що вони також не отримали одноразових виплат у розмірі 300 тисяч рублів, які, як вони кажуть, їм обіцяли у військкоматах.

Дійшло до того, що на базу, де розташовувалися мобілізовані, довелося викликати ОМОН і Росгвардії. Незабаром, як повідомляється, їх "заспокоїли".