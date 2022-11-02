RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В РФ мобилизованные устроили бунт, пожаловавшись на отсутствие "выплаты Путина" (видео)

Фото: в России мобилизованные устроили бунт (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Ульяновской области (Россия) более 100 мобилизованных из российской Чувашии начали массовую акцию протеста из-за того, что они так и не получили обещанных им выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

"Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал президент Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?! Мы отказываемся от участия в "специальной военной операции" и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ!" - говорится в заявлении.

На видеозаписи, опубликованной "Медузой", мобилизованные жалуются на то, что они также не получили единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей, которые, как они говорят, им обещали в военкоматах.

Дошло до того, что на базу, где располагались мобилизованные пришлось вызвать ОМОН и Росгвардии. Вскоре, как сообщается, их "успокоили".

Как сообщалось, Минобороны РФ объявило о прекращении выдачи повесток по мобилизации. Но указа президента РФ Владимира Путина о ее завершении пока нет.

Москва стала одним из первых российских регионов, который решил остановить мобилизацию до завершения ее сроков. Причина - четкий антипутинский тренд в настроениях москвичей.

При этом по состоянию на середину октября в рамках мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМобилизация в России