В РФ мобилизованные устроили бунт, пожаловавшись на отсутствие "выплаты Путина" (видео)

"Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал президент Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?! Мы отказываемся от участия в "специальной военной операции" и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ!" - говорится в заявлении.

На видеозаписи, опубликованной "Медузой", мобилизованные жалуются на то, что они также не получили единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей, которые, как они говорят, им обещали в военкоматах.

Дошло до того, что на базу, где располагались мобилизованные пришлось вызвать ОМОН и Росгвардии. Вскоре, как сообщается, их "успокоили".