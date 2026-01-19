ua en ru
РФ милитаризирует детей с ВОТ через лагеря под видом "патриотического" проекта, - ЦНС

Временно оккупированные территории Украины, Понедельник 19 января 2026 04:10
UA EN RU
РФ милитаризирует детей с ВОТ через лагеря под видом "патриотического" проекта, - ЦНС Фото: военизированный лагерь для детей с ВОТ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Оккупационные власти Херсонщины отправляют детей на военные учения в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Оккупационная администрация Херсонщины запустила очередной этап системной милитаризации детей с ВОТ: группу из 24 подростков вывезли в Волгоград под прикрытием образовательного проекта "Гордость нации. Путь развития".

Реальная же цель поездки, утверждают в ЦНС, - принудительная интеграция несовершеннолетних в военную инфраструктуру РФ и формирование лояльного мобилизационного резерва.

Сообщается, что в так называемом оборонно-спортивном лагере "Авангард" подростков привлекали к обучению работе с дронами, военными специальностями, элементами киберопераций и тактической подготовкой.

"Параллельно им навязывали идеологический блок: посещение Мамаевого кургана, "патриотические" церемонии и музейную пропаганду войны. Детям целенаправленно формируют восприятие войны как нормы", - пишут аналитики Центра.

По информации источников ЦНС, участников для проекта отбирали через школы и лицеи под административным давлением. Руководителям учебных заведений "спускали" планы на количество детей, а родителям фактически не оставляли альтернативы - участие подавалось как "обязательная рекомендация".

Некоторым семьям прямо намекали на возможные проблемы с выплатами, социальной помощью и учебными характеристиками в случае отказа.

В ЦНС отдельно отмечают участие в подобных проектах оккупационного губернатора Херсонщины Владимира Сальдо, который использует их как элемент собственной пропагандистской кампании. По данным ЦНС, именно через его аппарат координируется логистика, списки детей и взаимодействие с российскими военно-патриотическими центрами.

Милитаризация школьников на ВОТ

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что на Луганщине оккупанты организовали религиозные молебны вблизи линии фронта с участием детей. Цель - создать пропагандистские кадры с военными и церковной символикой, игнорируя реальные риски для жизни несовершеннолетних.

Отказ детей от участия фиксируется оккупационными властями и может иметь последствия для семей - от давления на родителей до проблем в школах.

Также сообщалось, что оккупанты готовят кадетские классы Следственного комитета РФ в школах Херсонщины.

Отмечается, что кадетские классы формируют закрытую образовательную модель по принципу "школа - ведомственное образование - служба". Учебный процесс ориентирован на дисциплину, иерархию и безусловное подчинение, а не на развитие критического мышления.

Также сообщалось, что школьники в оккупации будут вынуждены изучать информацию о беспилотниках. После этого они будут их изготавливать на уроках труда.

