РФ масовано вдарила по залізниці у чотирьох областях: фото наслідків

Російські війська під час нічної масованої атаки завдали ударів по залізничній інфраструктурі одразу у чотирьох областях України. Внаслідок обстрілів пошкоджено локомотиви та об’єкти залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.
Читайте також: Люди під завалами, знеструмлення та пожежі: все про атаку РФ на Київщину, Одесу та регіони
За словами посадовця, під час атаки серйозних ударів зазнали столиця та Київська область. Унаслідок обстрілів є загиблий та поранені. Також пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.
Пошкодження цивільних будівель зафіксовані у Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.
Крім того, російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині та Одещині. За словами Кулеби, пошкоджено два локомотиви, однак рух поїздів не зупинявся.
Наразі профільні служби та ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків атак.
Нагадаємо, що через атаку РФ частина поїздів змінила маршрути. Детально про те, як сьогодні курсують потяги - у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, Росія посилила атаки на цивільну залізничну інфраструктуру на півночі України. Внаслідок ударів дронів у Сумській та Чернігівській областях були пошкоджені локомотив, дизель-поїзд і залізничні колії, а також травмувався працівник залізниці.
Окрім цього, 27 січня окупанти атакували безпілотниками пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області. У результаті атаки є загиблі та поранені серед пасажирів.
Після цих подій "Укрзалізниця" оголосила про скасування частини рейсів і тимчасове коригування розкладу приміських поїздів на Харківщині.
Також через безпекові ризики компанія запровадила обмеження руху поїздів у чотирьох областях. На напрямках, де залізничне сполучення тимчасово неможливе, для пасажирів організували автобусні трансфери.