РФ масовано вдарила по залізниці у чотирьох областях: фото наслідків

Удар по Києву та області

За словами посадовця, під час атаки серйозних ударів зазнали столиця та Київська область. Унаслідок обстрілів є загиблий та поранені. Також пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Наслідки в регіонах

Пошкодження цивільних будівель зафіксовані у Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.

Крім того, російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині та Одещині. За словами Кулеби, пошкоджено два локомотиви, однак рух поїздів не зупинявся.

Наразі профільні служби та ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків атак.

Фото: наслідки обстрілу залізниці (t.me/OleksiiKuleba)

