Через атаку РФ частина поїздів змінила маршрути: оновлення від "Укрзалізниці"

Після нічної атаки на Київщині частина поїздів курсує за зміненими маршрутами. У зв’язку з цим можливі відхилення від графіка руху.

Київщина та загальна ситуація В "Укрзалізниці" зазначили, що моніторингові групи працюють у посиленому режимі, а рух організовують з урахуванням безпекової ситуації. Пасажирів просять стежити за сповіщеннями в офіційному застосунку "УЗ" та оголошеннями на вокзалах і в поїздах. Сумщина та Чернігівщина Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. Також на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення. Харківщина та Донеччина Від Лозової у напрямку Краматорська пасажири добираються автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове - Херсон гарантовано очікуватиме трансфер із Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку продовжують курсувати за розкладом. Окрім цього, через обрив контактного дроту на Харківщині тимчасово не курсуватимуть приміські рейси №6145/6146 Харків-Пас. - Золочів та №6159/6160 Золочів - Харків-Пас. Запоріжжя Рух між Дніпром і Запоріжжям наразі організовано переважно із залученням автобусних перевізників. "Укрзалізниця" закликає пасажирів орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів, а також увімкнути push-сповіщення в застосунку компанії для оперативного отримання інформації.