Через атаку РФ частина поїздів змінила маршрути: оновлення від "Укрзалізниці"
Після нічної атаки на Київщині частина поїздів курсує за зміненими маршрутами. У зв’язку з цим можливі відхилення від графіка руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Читайте також: Люди під завалами, знеструмлення та пожежі: все про атаку РФ на Київщину, Одесу та регіони
Київщина та загальна ситуація
В "Укрзалізниці" зазначили, що моніторингові групи працюють у посиленому режимі, а рух організовують з урахуванням безпекової ситуації. Пасажирів просять стежити за сповіщеннями в офіційному застосунку "УЗ" та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.
Сумщина та Чернігівщина
Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. Також на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
Харківщина та Донеччина
Від Лозової у напрямку Краматорська пасажири добираються автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове - Херсон гарантовано очікуватиме трансфер із Краматорська.
Регіональні експреси ізюмського напрямку продовжують курсувати за розкладом.
Окрім цього, через обрив контактного дроту на Харківщині тимчасово не курсуватимуть приміські рейси №6145/6146 Харків-Пас. - Золочів та №6159/6160 Золочів - Харків-Пас.
Запоріжжя
Рух між Дніпром і Запоріжжям наразі організовано переважно із залученням автобусних перевізників.
"Укрзалізниця" закликає пасажирів орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів, а також увімкнути push-сповіщення в застосунку компанії для оперативного отримання інформації.
Росія тероризує залізницю
Нагадаємо, Росія активізувала удари по цивільній залізничній інфраструктурі на півночі України. Унаслідок атак безпілотників на Сумщині та Чернігівщині були пошкоджені локомотив, дизель-поїзд і залізничні колії, а також постраждав працівник залізниці.
Крім того, 27 січня окупанти атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області, що спричинило загиблих і поранених серед пасажирів.
Після цих інцидентів "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини рейсів і тимчасові зміни в розкладі приміських поїздів на Харківщині.
Також через безпекову ситуацію компанія запровадила обмеження руху поїздів у чотирьох областях, а на напрямках, де залізничне сполучення наразі неможливе, для пасажирів організували автобусні трансфери.