РФ масовано вдарила дронами по Охтирці: багато поранених, серед них діти (фото наслідків)

Окупанти атакують Сумську область

Нагадаємо, що в ніч на 20 серпня російські ударні безпілотники атакували приватний сектор в Охтирській громаді. На місцях влучань спалахнули пожежі.

У місцевих Telegram-каналах повідомляли про понад 20 вибухів.

До слова, у ніч на 18 серпня чотири ударних дрона вдарили по цивільній інфраструктурі громади. Внаслідок влучань сталась пожежа у нежитловій будівлі.

Крім того, 15 серпня російські військові атакували дроном ринок у центрі Сум.