РФ массированно ударила дронами по Ахтырке: много раненых, среди них дети (фото последствий)

Фото: последствия удара дронами "Шахед" по Ахтырке (su.police.gov.ua)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 20 августа враг нанес массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка на Сумщине. Известно о более 10 пострадавших, среди которых дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.

После массированного удара со стороны российских беспилотников пострадал многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, которые тщательно осмотрели территорию, документировали последствия обстрела, собирали вещественные доказательства и оказывали помощь пострадавшим.

Всего в результате атаки ранения получили 12 человек, среди которых двое детей.

"Российские войска в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и безопасности мирных людей, целенаправленно атакуя жилые кварталы", - отметили в полиции.

По всем фактам начаты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления.

 

Оккупанты атакуют Сумскую область

Напомним, что в ночь на 20 августа российские ударные беспилотники атаковали частный сектор в Ахтырской громаде. На местах попаданий вспыхнули пожары.

В местных Telegram-каналах сообщали о более 20 взрывах.

К слову, в ночь на 18 августа четыре ударных дрона ударили по гражданской инфраструктуре общины. В результате попаданий произошел пожар в нежилом здании.

Кроме того, 15 августа российские военные атаковали дроном рынок в центре Сум.

