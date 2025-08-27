РФ масовано атакувала Суми: пошкоджено об'єкти інфраструктури

Обстріл Сум

Нагадаємо, що вибухи в Сумах було чутно починаючи з 01:08. Паралельно в ЗМІ повідомлялося, що в деяких районах міста зникло світло. Однак офіційних підтверджень цього поки не було.

Також ми писали, що місто було атаковане в ніч на 26 серпня. Тоді було зафіксовано по одному влученню в двох районах. В результаті дронової атаки було пошкоджено складські приміщення і горіли нежитлові будівлі.