РФ массированно атаковала Сумы: повреждены объекты инфраструктуры

Обстрел Сум

Напомним, что взрывы в Сумах было слышно начиная с 01:08. Параллельно в СМИ сообщалось, что в некоторых районах города пропал свет. Однако официальных подтверждений этому пока не было.

Также мы писали, что город был атакован в ночь на 26 августа. Тогда было зафиксировано по одному попаданию в двух районах. В результате дроновой атаки были повреждены складские помещения и горели нежилые здания.