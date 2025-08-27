РФ массированно атаковала Сумы: повреждены объекты инфраструктуры

В ночь на 27 августа, российские оккупанты совершили массированную атаку дронов на Сумы. В результате обстрела есть повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и канал и.о. городского головы Сум Артема Кобзара.

В то же время исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь тоже писал, что враг атаковал областной центр "Шахедами". По его словам, попаданий в жилые кварталы нет.

Он добавил, что в результате атаки есть повреждения объектов инфраструктуры. Сейчас работают аварийные службы.

Обстрел Сум

Напомним, что взрывы в Сумах было слышно начиная с 01:08. Параллельно в СМИ сообщалось, что в некоторых районах города пропал свет. Однако официальных подтверждений этому пока не было.

Также мы писали, что город был атакован в ночь на 26 августа. Тогда было зафиксировано по одному попаданию в двух районах. В результате дроновой атаки были повреждены складские помещения и горели нежилые здания.