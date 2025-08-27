ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ массированно атаковала Сумы: повреждены объекты инфраструктуры

Среда 27 августа 2025 02:15
UA EN RU
РФ массированно атаковала Сумы: повреждены объекты инфраструктуры Фото: сейчас на местах работают аварийные службы (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 августа, российские оккупанты совершили массированную атаку дронов на Сумы. В результате обстрела есть повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и канал и.о. городского головы Сум Артема Кобзара.

"Враг нанес массированный удар беспилотниками по окраине Сумской громады. Предварительно, без жертв", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в результате атаки есть повреждения объектов инфраструктуры. Сейчас работают аварийные службы.

В то же время исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь тоже писал, что враг атаковал областной центр "Шахедами". По его словам, попаданий в жилые кварталы нет.

Обстрел Сум

Напомним, что взрывы в Сумах было слышно начиная с 01:08. Параллельно в СМИ сообщалось, что в некоторых районах города пропал свет. Однако официальных подтверждений этому пока не было.

Также мы писали, что город был атакован в ночь на 26 августа. Тогда было зафиксировано по одному попаданию в двух районах. В результате дроновой атаки были повреждены складские помещения и горели нежилые здания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война в Украине
Новости
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы