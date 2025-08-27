РФ массированно атаковала Сумы: повреждены объекты инфраструктуры
В ночь на 27 августа, российские оккупанты совершили массированную атаку дронов на Сумы. В результате обстрела есть повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и канал и.о. городского головы Сум Артема Кобзара.
"Враг нанес массированный удар беспилотниками по окраине Сумской громады. Предварительно, без жертв", - говорится в сообщении.
Он добавил, что в результате атаки есть повреждения объектов инфраструктуры. Сейчас работают аварийные службы.
В то же время исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь тоже писал, что враг атаковал областной центр "Шахедами". По его словам, попаданий в жилые кварталы нет.
Обстрел Сум
Напомним, что взрывы в Сумах было слышно начиная с 01:08. Параллельно в СМИ сообщалось, что в некоторых районах города пропал свет. Однако официальных подтверждений этому пока не было.
Также мы писали, что город был атакован в ночь на 26 августа. Тогда было зафиксировано по одному попаданию в двух районах. В результате дроновой атаки были повреждены складские помещения и горели нежилые здания.