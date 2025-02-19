РФ масовано атакувала Одесу дронами: будинки залишилися без світла, води і тепла
В ніч з 18 на 19 лютого російські військові масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожої атаки багато будинків без світла, води і тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова.
"Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста. Відсутнє електро-, водо, та теплопостачання у великий частині будинків", - йдеться у повідомленні.
Він розповів, що без тепла залишились лікарні, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури.
Станом на зараз на місті розгортається оперативний штаб.
"Разом із спеціалістами наразі оцінюємо наслідки", - додав Труханов.
Атаки РФ по Україні
Зазначимо, що російські війська атакують Україну дронами, а часом і іншими засобами ураження - на щоденній основі.
Зокрема, починаючи з вечора 17 лютого і закінчуючи вранці 18 лютого, ворог запустив по українській території 176 ударних дронів типу "Шахед". Станом на 09:00, силам ППО вдалося збити 103 "Шахеди" та БпЛА інших типів. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів були локально втрачені, без негативних наслідків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.