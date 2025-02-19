РФ масовано атакувала Одесу дронами: будинки залишилися без світла, води і тепла

В ніч з 18 на 19 лютого російські військові масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожої атаки багато будинків без світла, води і тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова.

Станом на зараз на місті розгортається оперативний штаб.

Він розповів, що без тепла залишились лікарні, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури.

"Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста. Відсутнє електро-, водо, та теплопостачання у великий частині будинків", - йдеться у повідомленні.

Атаки РФ по Україні

Зазначимо, що російські війська атакують Україну дронами, а часом і іншими засобами ураження - на щоденній основі.

Зокрема, починаючи з вечора 17 лютого і закінчуючи вранці 18 лютого, ворог запустив по українській території 176 ударних дронів типу "Шахед". Станом на 09:00, силам ППО вдалося збити 103 "Шахеди" та БпЛА інших типів. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів були локально втрачені, без негативних наслідків.

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