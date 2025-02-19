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РФ масовано атакувала Одесу дронами: будинки залишилися без світла, води і тепла

Середа 19 лютого 2025 01:58
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РФ масовано атакувала Одесу дронами: будинки залишилися без світла, води і тепла Фото: спеціалісти оцінюють наслідки атаки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 18 на 19 лютого російські військові масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожої атаки багато будинків без світла, води і тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова.

"Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста. Відсутнє електро-, водо, та теплопостачання у великий частині будинків", - йдеться у повідомленні.

Він розповів, що без тепла залишились лікарні, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури.

Станом на зараз на місті розгортається оперативний штаб.

"Разом із спеціалістами наразі оцінюємо наслідки", - додав Труханов.

Атаки РФ по Україні

Зазначимо, що російські війська атакують Україну дронами, а часом і іншими засобами ураження - на щоденній основі.

Зокрема, починаючи з вечора 17 лютого і закінчуючи вранці 18 лютого, ворог запустив по українській території 176 ударних дронів типу "Шахед". Станом на 09:00, силам ППО вдалося збити 103 "Шахеди" та БпЛА інших типів. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів були локально втрачені, без негативних наслідків.

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