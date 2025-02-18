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ППО збила понад сотню: скільки дронів РФ запустила по Україні цієї ночі

Вівторок 18 лютого 2025 09:19
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ППО збила понад сотню: скільки дронів РФ запустила по Україні цієї ночі Ілюстративне фото: РФ запустила 176 дронів 18 лютого по Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У ніч на вівторок, 18 лютого, російська армія запустила по території України 176 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 12 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 18 лютого 2025 року, з 19:00 17 лютого, противник атакував 176-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Їх було запущено з семи напрямків:

  • Орел;
  • Брянськ;
  • Курськ;
  • Міллєрово;
  • Шаталово;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • окупованого Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 103-х ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Також 67 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградська, Харківська, Київська, Черкаська області.

Нічна атака дронів

Ввечері понеділка, 17 лютого, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу на тлі загрози атаки уданих дронів росіян. Повітряна тривога оголошувалась і в Києві, а згодом стало відомо про роботу ППО в Києві, зокрема на півночі міста.

За даними місцевої влади, у Святошинському районі Києва було зафіксоване падіння уламків БПЛА противника. Мер Віталій Кличко поінформував, що було загоряння на території промислового підприємства, а також палали автівки в дворі житлового будинку поруч. Однак обійшлося без постраждалих, уламки дрона противника впали в нежитловій зоні, й було зафіксовано пожежу в складському приміщенні.

Також цієї ночі у місті Долинська Кіровоградської області російський дрон влучив у багатоповерхівку. В результаті ударі постраждали три людини, серед яких є діти.

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ППО Війна в Україні Атака дронів
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