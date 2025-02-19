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РФ массированно атаковала Одессу дронами: дома остались без света, воды и тепла

Среда 19 февраля 2025 01:58
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РФ массированно атаковала Одессу дронами: дома остались без света, воды и тепла Фото: специалисты оценивают последствия атаки (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 18 на 19 февраля российские военные массированно атаковали Одессу дронами. Вследствие вражеской атаки много домов без света, воды и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Геннадия Труханова.

"В результате массированного вражеского удара по густонаселенному району города. Отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в большой части домов", - говорится в сообщении.

Он рассказал, что без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры.

По состоянию на сейчас в городе разворачивается оперативный штаб.

"Вместе со специалистами сейчас оцениваем последствия", - добавил Труханов.

Атаки РФ по Украине

Отметим, что российские войска атакуют Украину дронами, а порой и другой средствами поражения - на ежедневной основе.

В частности, начиная с вечера и 17 февраля и заканчивая утром 18 февраля, враг запустил по украинской территории 176 ударных дронов типа "Шахед". По состоянию на 09:00, силам ПВО удалось сбить 103 "Шахеда" и БпЛА других типов. Еще 67 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.

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