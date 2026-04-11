РФ масовано атакувала Краматорськ авіабомбами: є руйнування і постраждалі
Щонайменше 10 людей отримали поранення внаслідок масованого авіаудару по центру Краматорська. Ворог атакував місто керованими авіабомбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Наслідки атаки на місто
За інформацією правоохоронців, обстріл стався сьогодні близько 09:45.
За попередніми даними, російські війська випустили по центральній частині Краматорська чотири бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК.
Одна з бомб влучила безпосередньо у багатоквартирний будинок. Наразі відомо про 10 постраждалих - це шість чоловіків та чотири жінки віком від 29 до 89 років.
У місті зафіксовано значні руйнування - пошкоджено 17 багатоквартирних будинків, понівечено близько десятка автомобілів. Тривають роботи з розбору завалів та фіксації наслідків.
"На місцях влучань працюють парамедики, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Остаточна кількість постраждалих ще з’ясовується", - повідомили у поліції.
За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування. Рятувальники та всі екстрені служби продовжують працювати на місці події.
"Ворог цілеспрямовано вдарив по житловій забудові в час, коли на вулицях було багато людей", - зазначають у правоохоронних органах.
Атаки РФ на Краматорськ
Нагадаємо, російські війська регулярно завдають ударів по цивільній інфраструктурі Краматорська. Наприкінці березня окупанти атакували місто керованою авіабомбою, внаслідок чого загинули троє людей, серед яких була дитина, ще семеро отримали поранення.
Також у лютому цього року ворог прицільно вдарив по житловому будинку, де мешкала родина - тоді загинули троє братів, а їхня мати та бабуся дістали тяжкі травми.
Окрім того, на початку лютого під обстрілом опинився спальний район міста. Внаслідок тієї атаки на світанку було зафіксовано руйнування багатоповерхівок, а серед цивільного населення були жертви та постраждалі.