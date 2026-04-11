РФ массированно атаковала Краматорск авиабомбами: есть разрушения и пострадавшие
По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате массированного авиаудара по центру Краматорска. Враг атаковал город управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Последствия атаки на город
По информации правоохранителей, обстрел произошел сегодня около 09:45.
По предварительным данным, российские войска выпустили по центральной части Краматорска четыре бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК.
Одна из бомб попала непосредственно в многоквартирный дом. Известно о 10 пострадавших - это шесть мужчин и четыре женщины в возрасте от 29 до 89 лет.
В городе зафиксированы значительные разрушения - повреждены 17 многоквартирных домов, повреждены около десятка автомобилей. Продолжаются работы по разбору завалов и фиксации последствий.
"На местах попаданий работают парамедики, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Окончательное количество пострадавших еще выясняется", - сообщили в полиции.
По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование. Спасатели и все экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
"Враг целенаправленно ударил по жилой застройке в то время, когда на улицах было много людей", - отмечают в правоохранительных органах.
Атаки РФ на Краматорск
Напомним, российские войска регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре Краматорска. В конце марта оккупанты атаковали город управляемой авиабомбой, в результате чего погибли три человека, среди которых был ребенок, еще семеро получили ранения.
Также в феврале этого года враг прицельно ударил по жилому дому, где жила семья - тогда погибли трое братьев, а их мать и бабушка получили тяжелые травмы.
Кроме того, в начале февраля под обстрелом оказался спальный район города. В результате той атаки на рассвете было зафиксировано разрушение многоэтажек, а среди гражданского населения были жертвы и пострадавшие.