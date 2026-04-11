ua en ru
Сб, 11 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ массированно атаковала Краматорск авиабомбами: есть разрушения и пострадавшие

16:25 11.04.2026 Сб
2 мин
Правоохранители показали кадры с места событий
aimg Сергей Козачук
РФ массированно атаковала Краматорск авиабомбами: есть разрушения и пострадавшие Фото: последствия авиаудара по Краматорску 11 апреля (t.me/UA_National_Police)

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате массированного авиаудара по центру Краматорска. Враг атаковал город управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Читайте также: Россияне КАБом убили в Краматорске трех человек, в том числе ребенка, - ОВА

Последствия атаки на город

По информации правоохранителей, обстрел произошел сегодня около 09:45.

По предварительным данным, российские войска выпустили по центральной части Краматорска четыре бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Одна из бомб попала непосредственно в многоквартирный дом. Известно о 10 пострадавших - это шесть мужчин и четыре женщины в возрасте от 29 до 89 лет.

В городе зафиксированы значительные разрушения - повреждены 17 многоквартирных домов, повреждены около десятка автомобилей. Продолжаются работы по разбору завалов и фиксации последствий.

"На местах попаданий работают парамедики, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Окончательное количество пострадавших еще выясняется", - сообщили в полиции.

Фото: последствия авиаудара по Краматорску 11 апреля (t.me/UA_National_Police)

По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование. Спасатели и все экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

"Враг целенаправленно ударил по жилой застройке в то время, когда на улицах было много людей", - отмечают в правоохранительных органах.

Атаки РФ на Краматорск

Напомним, российские войска регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре Краматорска. В конце марта оккупанты атаковали город управляемой авиабомбой, в результате чего погибли три человека, среди которых был ребенок, еще семеро получили ранения.

Также в феврале этого года враг прицельно ударил по жилому дому, где жила семья - тогда погибли трое братьев, а их мать и бабушка получили тяжелые травмы.

Кроме того, в начале февраля под обстрелом оказался спальный район города. В результате той атаки на рассвете было зафиксировано разрушение многоэтажек, а среди гражданского населения были жертвы и пострадавшие.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Краматорск Донецкая область Война в Украине Ракетная атака
Новости
Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой