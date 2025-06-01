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РФ массированно атаковала дронами сразу три района Харьковской области: есть пострадавшая

Харьковская область, Воскресенье 01 июня 2025 08:26
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РФ массированно атаковала дронами сразу три района Харьковской области: есть пострадавшая Фото: РФ массированно атаковала дронами сразу три района Харьковской области (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне массированно атаковали три города и два села в Харьковской области в ночь на 1 июня. Оккупанты запустили 13 дронов, есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Ночью враг совершил массированный обстрел Изюмского, Лозовского и Купянского районов, применив 13 БпЛА типа "Герань-2", - рассказал он.

Повреждения, по словам главы ОВА зафиксированы в нескольких городах и селах. А именно:

  • м. Балаклея. Попадание БпЛА в землю рядом с частным домом. Повреждено частное домовладение, многоквартирный одноэтажный дом и автомобиль.
  • м. Лозовая. В результате попадания БпЛА горела кровля мастерской учебного заведения. Пострадала женщина, испытав острую реакцию на стресс. Также повреждено остекление окон общежития, кафе и многоквартирного дома.
  • с. Большой Бурлук. В результате попадания БпЛА вспыхнул второй этаж админздания. Повреждено остекление окон в здании Великобурлукского поселкового совета и автомобиль.
  • м. Изюм. В результате попадания БпЛА горело складское здание.
  • с. Бунаково. В результате падения БпЛА повреждена ЛЭП.

Последствия обстрела Харьковской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Атака РФ по Украине

В ночь на 1 июня россияне атаковали Украину дронами. Также в Воздушных силах сообщали об угрозе баллистики.

В Киеве несколько раз раздавались взрывы. В столице также работала ПВО.

На данный момент также известно, что российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье.

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