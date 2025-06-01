РФ массированно атаковала дронами сразу три района Харьковской области: есть пострадавшая

Россияне массированно атаковали три города и два села в Харьковской области в ночь на 1 июня. Оккупанты запустили 13 дронов, есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Повреждения, по словам главы ОВА зафиксированы в нескольких городах и селах. А именно:

"Ночью враг совершил массированный обстрел Изюмского, Лозовского и Купянского районов, применив 13 БпЛА типа "Герань-2", - рассказал он.

Атака РФ по Украине

В ночь на 1 июня россияне атаковали Украину дронами. Также в Воздушных силах сообщали об угрозе баллистики.

В Киеве несколько раз раздавались взрывы. В столице также работала ПВО.

На данный момент также известно, что российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье.

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