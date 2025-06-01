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У Запоріжжі атаковано критичну інфраструктуру: зруйнована адмінбудівля, є пожежа

Неділя 01 червня 2025 05:18
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У Запоріжжі атаковано критичну інфраструктуру: зруйнована адмінбудівля, є пожежа Фото: Іван Федоров (president gov ua)
Автор: Наталія Кава

Російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у місті Запоріжжя в ніч на неділю, 1 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі.

"Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території", - написав він.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що близько 04:00 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

Нічна атака на Україну

Ввечері суботи, 31 травня, російська армія запустила по території України групи ударних безпілотників. Повітряні сили попереджали про рух дронів у східних, центральних та північних областях.

Також близько 02:00 неділі, 1 червня, ворог вдався до балістичного обстрілу. Про вибухи, зокрема, повідомлялось у Києві.

А вже через декілька годин мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці - тоді місто перебувало під атакою безпілотників.

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Запоріжжя Війна в Україні Атака дронів Повітряна тривога
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