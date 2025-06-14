РФ масовано атакує Україну дронами: де оголосили тривогу та є загроза

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.
Перші ударні безпілотники почали заходити у повітряний простір країни близько 20:00 через Сумську, Харківську та Донецьку області.
О 23:05 було оголошено повітряну тривогу в Києві.
"Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - повідомили у КМВА.
"Кияни, пройдіть у найближче укриття. Ворожі БпЛА курсом на столицю. Може бути гучно", - написав голова КМВА Тимур Ткаченко.
Військові повідомляли про наближення ударних дронів у напрямку Борисполя і Броварів.
Станом на 23:12 ворожі "Шахеди" рухалися:
Станом на 23:20 карта повітряних тривог України виглядала так:
В ніч на суботу, 14 червня, російські загарбники випустили по Україні понад 50 "Шахедів".
Зокрема, під масований удар потрапило Запоріжжя.
Внаслідок атаки у місті знищено склад з гуманітарною допомогою.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що сили ППО будуть посилені більшою кількістю дронів-перехоплювачів "Шахедів".
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