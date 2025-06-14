РФ масовано атакує Україну дронами: де оголосили тривогу та є загроза

Перші ударні безпілотники почали заходити у повітряний простір країни близько 20:00 через Сумську, Харківську та Донецьку області.

О 23:05 було оголошено повітряну тривогу в Києві.

"Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - повідомили у КМВА.

"Кияни, пройдіть у найближче укриття. Ворожі БпЛА курсом на столицю. Може бути гучно", - написав голова КМВА Тимур Ткаченко.

Військові повідомляли про наближення ударних дронів у напрямку Борисполя і Броварів.

Станом на 23:12 ворожі "Шахеди" рухалися:

у північній частині Київщини, курс західний/південно-західний.

в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.

у східній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

в західній та південній частинах Сумщини, курс південний/південно-західний.

у північній частині Полтавщини, курс південний.

в південній частині Полтавщини, курс західний.

у східній частині Кіровоградщини, курс південно-західний.

в північній частині Дніпропетровщини, постійно змінюють курс.

у східній частині Харківщини, курс західний.

в центральній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

Станом на 23:20 карта повітряних тривог України виглядала так: