РФ массированно атакует Украину дронами: где объявили тревогу и есть угроза

Первые ударные беспилотники начали входить в воздушное пространство страны около 20:00 через Сумскую, Харьковскую и Донецкую области.

В 23:05 была объявлена воздушная тревога в Киеве.

"Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - сообщили в КГВА.

"Киевляне, пройдите в ближайшее укрытие. Вражеские БПЛА курсируют над столицей. Может быть громко", - написал глава КГВА Тимур Ткаченко.

Военные сообщали о приближении ударных дронов в направлении Борисполя и Броваров.

По состоянию на 23:12 вражеские "Шахеды" двигались:

в северной части Киевской области, курс западный/юго-западный.

в южной части Черниговской области, курсом на Киевскую область.

в восточной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.

в западной и южной частях Сумской области, курс южный/юго-западный.

в северной части Полтавской области, курс южный.

в южной части Полтавской области, курс западный.

в восточной части Кировоградской области, курс юго-западный.

в северной части Днепропетровской области, постоянно меняют курс.

в восточной части Харьковской области, курс западный.

в центральной части Николаевской области, курс северо-западный.

из Херсонской области, курсом на Николаевскую область.

По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины находятся около 100 российских ударных беспилотников.

По состоянию на 23:58 карта воздушных тревог Украины выглядела так: