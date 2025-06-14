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РФ массированно атакует Украину дронами: где объявили тревогу и есть угроза

Фото: Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Первые ударные беспилотники начали входить в воздушное пространство страны около 20:00 через Сумскую, Харьковскую и Донецкую области.

В 23:05 была объявлена воздушная тревога в Киеве.

"Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - сообщили в КГВА.

"Киевляне, пройдите в ближайшее укрытие. Вражеские БПЛА курсируют над столицей. Может быть громко", - написал глава КГВА Тимур Ткаченко.

Военные сообщали о приближении ударных дронов в направлении Борисполя и Броваров.

По состоянию на 23:12 вражеские "Шахеды" двигались:

  • в северной части Киевской области, курс западный/юго-западный.
  • в южной части Черниговской области, курсом на Киевскую область.
  • в восточной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.
  • в западной и южной частях Сумской области, курс южный/юго-западный.
  • в северной части Полтавской области, курс южный.
  • в южной части Полтавской области, курс западный.
  • в восточной части Кировоградской области, курс юго-западный.
  • в северной части Днепропетровской области, постоянно меняют курс.
  • в восточной части Харьковской области, курс западный.
  • в центральной части Николаевской области, курс северо-западный.
  • из Херсонской области, курсом на Николаевскую область.

По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины находятся около 100 российских ударных беспилотников.

По состоянию на 23:58 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушная атака РФ

В ночь на субботу, 14 июня, российские захватчики выпустили по Украине более 50 "Шахедов".

В частности, под массированный удар попало Запорожье.

В результате атаки в городе уничтожен склад с гуманитарной помощью.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что силы ПВО будут усилены большим количеством дронов-перехватчиков "Шахедов".

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Атака дронов