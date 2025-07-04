РФ масовано атакує "Шахедами" Україну: де помітили дрони

Атака дронів у ніч на 4 липня

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 4 липня запустили по Україні понад 330 "Шахедів". Також для атаки ворог використовував дрони-імітатори.

Як зазначили в Повітряних силах, це рекордна кількість "Шахедів" за добу.

При цьому президент України Володимир Зеленський розповів, що українські воїни збили десятки ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів.

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