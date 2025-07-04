РФ массированно атакует "Шахедами" Украину: где заметили дроны

Атака дронов в ночь на 4 июля

Напомним, российские оккупанты в ночь на 4 июля запустили по Украине более 330 "Шахедов". Также для атаки враг использовал дроны-имитаторы.

Как отметили в Воздушных силах, это рекордное количество "Шахедов" за сутки.

При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские воины сбили десятки вражеских беспилотников при помощи дронов-перехватчиков.

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