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РФ массированно атакует "Шахедами" Украину: где заметили дроны

Иллюстративное фото: в областях Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в пятницу, 4 июля, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Они уже летают в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 21:50 воздушную тревогу объявили в: Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и частично Днепропетровской областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

  • в центре Харьковской области, курсом на юго-запад (там большая группа "Шахедов");
  • на западе Сумской области, курсом на юго-запад;
  • в Донецкой области, курсом на Днепропетровскую область;
  • в Полтавской области, курсом на юг. 

Атака дронов в ночь на 4 июля

Напомним, российские оккупанты в ночь на 4 июля запустили по Украине более 330 "Шахедов". Также для атаки враг использовал дроны-имитаторы.

Как отметили в Воздушных силах, это рекордное количество "Шахедов" за сутки.

При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские воины сбили десятки вражеских беспилотников при помощи дронов-перехватчиков.

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