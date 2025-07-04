Зеленський про нічну атаку РФ: десятки "Шахедів" були збиті дронами-перехоплювачами

Десятки ворожих дронів-камікадзе "Шахед" були успішно збиті українськими дронами-перехоплювачами під час нічної масштабної атаки РФ 4 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Важко цей день почався - більш ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були вилучання", - заявив президент.

Він відзначив, що сьогодні були й важливі результати у дронів-перехоплювачів.

"Десятки "Шахедів" були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо. Більше виробництва таких дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання", - наголосив глава України.