Зеленський про нічну атаку РФ: десятки "Шахедів" були збиті дронами-перехоплювачами
Десятки ворожих дронів-камікадзе "Шахед" були успішно збиті українськими дронами-перехоплювачами під час нічної масштабної атаки РФ 4 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Важко цей день почався - більш ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були вилучання", - заявив президент.
Він відзначив, що сьогодні були й важливі результати у дронів-перехоплювачів.
"Десятки "Шахедів" були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо. Більше виробництва таких дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання", - наголосив глава України.
Атака на Київ
Нагадаємо, що цієї ночі Київ пережив чергову масовану атаку російських військ із застосуванням ракет і дронів.
Як наслідок горіння після ворожих ударів, на ранок місто огорнув дим, а киян навіть закликали закрити вікна.
Що наразі відомо про наслідки атаки на Київ, можна дізнатись у репортажі РБК-Україна.
Зауважимо, що в коментарі РБК-Україна військовий експерт Михайло Самусь назвав неочікувану причину нічного удару по Києву.
Тим часом правоохоронці показали унікальні кадри пекельної ночі у Києві.
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