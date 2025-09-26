РФ масовано вдарила КАБами по Херсону: прилетіло півтора десятка авіабомб

Обстріли України

Сьогодні, 26 вересня, противник атакував Україну 154-ма ударними дронами типу "Шахед, "Гербера" та безпілотниками інших.

Зокрема, під ударом знову опинилась "Укрзалізниця". Як ми повідомляли раніше, через російський удар скасовано низку рейсів.

Крім того, російські військові вдарили по житловому сектору міста Суми, пошкоджені будинки. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, але їхня кількість і ступінь пошкоджень не уточнюється.