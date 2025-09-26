РФ массированно ударила КАБами по Херсону: прилетело полтора десятка авиабомб

В результате ударов повреждено административное здание и девять частных домов.

По информации главы МВА Ярослав Шанько, за минувшие сутки в результате артобстрелов и дроновых атак в Херсоне повреждены объекты социальной инфраструктуры - частные и многоэтажные дома, гаражи, автомобили, нежилые сооружения.

В результате российских атак в Херсонской общине два человека получили травмы.