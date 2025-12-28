РФ маскує ППО в Севастополі: партизани зʼясували реальне розташування установок (фото)

За даними агентів руху, в місті може функціонувати штаб 31-ї дивізії ППО РФ, при цьому противник активно застосовує методи конспірації. Йдеться про об’єкт за координатами 44.537102, 33.5116642.

На території зафіксовано макети військової техніки, що, за оцінкою "АТЕШ", свідчить про спроби ввести в оману та приховати реальне призначення локації. Водночас спостерігаються ознаки роботи командного пункту - періодичні переміщення військовослужбовців та активність засобів зв’язку.

Фото: РФ маскує ППО в Севастополі (t.me/atesh_ua)

У русі зазначають, що пускові установки ЗРК С-300/С-400 розміщені в іншому районі - на території 15-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади (координати 44.565255, 33.496579). Саме звідти комплекси висуваються на бойові чергування, не перебуваючи постійно біля ймовірного штабу.

В "АТЕШ" підкреслюють, що така схема розосередження є типовою тактикою ППО РФ і використовується для ускладнення виявлення та ураження об’єктів. Збір і уточнення даних триває.