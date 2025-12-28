РФ маскирует ПВО в Севастополе: партизаны выяснили реальное расположение установок (фото)

Партизаны провели разведку вероятного штаба противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
По данным агентов движения, в городе может функционировать штаб 31-й дивизии ПВО РФ, при этом противник активно применяет методы конспирации. Речь идет об объекте по координатам 44.537102, 33.5116642.
На территории зафиксированы макеты военной техники, что, по оценке "АТЕШ", свидетельствует о попытках ввести в заблуждение и скрыть реальное назначение локации. В то же время наблюдаются признаки работы командного пункта - периодические перемещения военнослужащих и активность средств связи.
В движении отмечают, что пусковые установки ЗРК С-300/С-400 размещены в другом районе - на территории 15-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады (координаты 44.565255, 33.496579). Именно оттуда комплексы выдвигаются на боевые дежурства, не находясь постоянно возле вероятного штаба.
В "АТЕШ" подчеркивают, что такая схема рассредоточения является типичной тактикой ПВО РФ и используется для усложнения обнаружения и поражения объектов. Сбор и уточнение данных продолжается.
В последнее время представители партизанского движения регулярно публикуют данные о важных военных объектах на территории России.
В частности, агентам движения "АТЕШ" удалось проникнуть на позиции российского подразделения противовоздушной обороны вблизи Санкт-Петербурга, которое обеспечивает прикрытие города и стратегических объектов Северо-Западного федерального округа РФ.
Кроме того, разведчики "АТЕШ" обнаружили ремонтно-восстановительную базу оккупационных войск в Херсонской области, которую впоследствии успешно поразили Силы обороны Украины. Ранее украинские партизаны также провели разведку стратегической нефтебазы в Воронеже, поставляющей топливо российским войскам сразу на двух направлениях.
Недавно "АТЕШ" провел разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.