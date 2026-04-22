РФ має намір захопити всю Україну, але ЗСУ системно зривають її плани, - Сирський

Сирський зустрівся з членами новоствореної Воєнної експертної ради ARES (Allied Reform and Expert Support).

Він провів змістовну розмову з головою ради генералом сером Річардом Ширреффом та генерал-лейтенантом Павелом Мацко.

Головком ЗСУ поінформував колег про оперативну ситуацію на фронті російсько-української війни, застосування нових тактик і видів озброєнь.

"Противник не полишає спроб просування та має намір захопити не лише Донбас, а й усю Україну. У відповідь ми системно послаблюємо його спроможності вести війну - цілеспрямовано знищуємо ресурси, логістику та воєнний потенціал, щоразу зриваючи плани ворога", - розповів Сирський.

Водночас, за його словами, не варто розраховувати, що ресурси противника швидко вичерпаються.