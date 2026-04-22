РФ має намір захопити всю Україну, але ЗСУ системно зривають її плани, - Сирський

Російські війська не полишають спроб просування та мають намір захопити не лише Донбас, а й усю Україну. Однак українські бійці системно послаблюють спроможності ворога вести війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Сирський зустрівся з членами новоствореної Воєнної експертної ради ARES (Allied Reform and Expert Support).
Він провів змістовну розмову з головою ради генералом сером Річардом Ширреффом та генерал-лейтенантом Павелом Мацко.
Головком ЗСУ поінформував колег про оперативну ситуацію на фронті російсько-української війни, застосування нових тактик і видів озброєнь.
"Противник не полишає спроб просування та має намір захопити не лише Донбас, а й усю Україну. У відповідь ми системно послаблюємо його спроможності вести війну - цілеспрямовано знищуємо ресурси, логістику та воєнний потенціал, щоразу зриваючи плани ворога", - розповів Сирський.
Водночас, за його словами, не варто розраховувати, що ресурси противника швидко вичерпаються.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія намагається посилити штурмову активність на фронті, проте лише зазнає ще більших втрат.
Тільки протягом березня втрати армії РФ перевищили 35 тисяч військовослужбовців, значну частину з яких було ліквідовано завдяки ефективному використанню безпілотників.
На сьогодні Сили оборони утримують перевагу в застосуванні ударних дронів, а поточне співвідношення на фронті становить 1,3 до 1 на користь ЗСУ.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, наразі в українських військових триває змагання з російськими окупантами за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік.
Днями Зеленський заявив, що військове керівництво України детально проаналізувало плани армії РФ і вже визначило подальші кроки для протидії.