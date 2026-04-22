РФ намерена захватить всю Украину, но ВСУ системно срывают ее планы, - Сырский

Ситуация на фронте

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери.

Только в течение марта потери армии РФ превысили 35 тысяч военнослужащих, значительная часть из которых была ликвидирована благодаря эффективному использованию беспилотников.

На сегодня Силы обороны удерживают преимущество в применении ударных дронов, а текущее соотношение на фронте составляет 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сейчас у украинских военных продолжается соревнование с российскими оккупантами по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, способности экономик.

На днях Зеленский заявил, что военное руководство Украины детально проанализировало планы армии РФ и уже определило дальнейшие шаги для противодействия.