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У РФ лякають новими ракетами "Бронебійник": нібито може вражати оборонні споруди

Фото: в РФ лякають новими ракетами "Бронебійник" (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії заявили про початок серійного випуску авіаракети підвищеної потужності "Бронебійник". Їх хочуть використати проти України вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ракета "Бронебійник" прийнята на озброєння і вже пішла в серію, перші замовлення є. Цього року ми вже зможемо побачити її застосування в зоні СВО (так у РФ називають війну проти України - ред.)", - сказав заступник гендиректора концерну "Техмаш" Олександр Кочкін під час виставки озброєнь та військової техніки MILEX-2023, яка проходить у Мінську.

Пропагандисти повідомляють, що ракета призначена для літаків типу Су-25, військових гелікоптерів серії Мі-8 та іншої авіатехніки, яка оснащена пусковими блоками некерованих авіаракет.

Зазначається, що ракета має доповнити сімейство снарядів С-8 калібру 80 міліметрів.

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