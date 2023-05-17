В РФ пугают новыми ракетами "Бронебойщик": якобы может поражать оборонные сооружения

"Ракета "Бронебойщик" принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО (так в РФ называют войну против Украины - ред.)", - сказал заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин во время выставки вооружений и военной техники MILEX-2023, которая проходит в Минске.

Пропагандисты сообщают, что ракета предназначена для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, которая оснащена пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.

Отмечается, что ракета должна дополнить семейство снарядов С-8 калибра 80 миллиметров.