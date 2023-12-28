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РФ у Луганській області хоче поставити на "військовий облік" 16-річних хлопців, - ОВА

Архівне фото: РФ у Луганській області хоче поставити на "військовий облік" 16-річних хлопців (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Протягом трьох місяців у "ЛНР" окупанти хочуть поставлять на "військовий облік" 16-річних юнаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Артема Лисогора.

Відповідні "комісії" почнуть працювати на окупованій території Луганської області вже з 10 січня 2024 року. 

Окупаційна адміністрація наділила їх широкими "повноваженнями", щоб ті встигли впоратися до 31 березня - коли у РФ завершаться вибори президента.

"Також виявлятимуть і старших чоловіків, які з часу окупації оминули військкомати - їх обліковуватимуть до 31 грудня", - пише Лисогор.

У регіоні не вистачає лікарів

За його словами, до цієї роботи залучили також і підприємства, установи та організації, щоб отримувати необхідні персональні дані чоловіків. Навчальні заклади, зокрема, мають забезпечити термінову явку юнаків до "військкоматів".

"Водночас далеко не в кожному населеному пункті так званої "ЛНР" є необхідна кількість лікарів вузьких спеціальностей", - повідомив очільник ОВА.

Відповідно, на медичні огляди чоловіків відправлятимуть у сусідні райони, а жителям Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Сватове та Троїцького - наказано стати на військовий облік в інших містах.

Росіяни набирають на війну проти України іноземців

Раніше повідомлялося, що російські війська відчувають дефіцит кадрових військових для заповнення бойових втрат, тому намагаються залучити іноземних добровольців для служби у ПДВ.

Також Росія займалася вербуванням громадян Куби на війну в Україні. Кубинцям обіцяли високу заробітну плату, премії та відпустки.

Нещодавно стало відомо, що російські посередники вербують і продають громадян Непалу для служби в російській армії та участі в бойових діях проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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