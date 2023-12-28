РФ в Луганской области хочет поставить на "воинский учет" 16-летних парней, - ОВА

Соответствующие "комиссии" начнут работать на оккупированной территории Луганской области уже с 10 января 2024 года.

Оккупационная администрация наделила их широкими "полномочиями", чтобы те успели справиться до 31 марта - когда в РФ завершатся выборы президента.

"Также будут выявлять и старших мужчин, которые со времени оккупации обошли военкоматы - их будут учитывать до 31 декабря", - пишет Лысогор.

В регионе не хватает врачей

По его словам, к этой работе привлекли также и предприятия, учреждения и организации, чтобы получать необходимые персональные данные мужчин. Учебные заведения, в частности, должны обеспечить срочную явку юношей в "военкоматы".

"Вместе с тем далеко не в каждом населенном пункте так называемой "ЛНР" есть необходимое количество врачей узких специальностей", - сообщил глава ОВА.

Соответственно, на медицинские осмотры мужчин будут отправлять в соседние районы, а жителям Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Сватово и Троицкого - приказано стать на воинский учет в других городах.

Россияне набирают на войну против Украины иностранцев

Ранее сообщалось, что российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, поэтому пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы по ВДВ.

Также Россия занималась вербовкой граждан Кубы на войну в Украине. Кубинцам обещали высокую заработную плату, премии и отпуска.

Недавно стало известно, что российские посредники вербуют и продают граждан Непала для службы в российской армии и участия в боевых действиях против Украины.