Росіяни вербують і продають громадян Непалу для служби в армії РФ, - ISW

Російські посередники вербують і продають громадян Непалу для служби в російській армії та участі в бойових діях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

У звіті зазначається, що Міністерство закордонних справ Непалу 4 грудня оголосило при загибель шістьох громадян цієї країни у бойових діях на боці російської армії в Україні.

З огляду на ситуацію, уряд Непалу звернувся до офіційної Москви з проханням не вербувати громадян країни в якості солдатів, негайно депортувати усіх людей, яких раніше завербувало Міноборони РФ, а також повернути тіла загиблих громадян.

Непальське видання Kathmandu Post 5 грудня повідомило, що уряд країни не дозволяє своїм громадянам служити в іноземних збройних силах, окрім Індії та Великої Британії.

Водночас прем'єр-міністр Непалу Пушпа Камал Дахал заявив, що в російській армії служать окремі громадяни Непалу, а також про те, що є повідомлення про громадян Непалу, які служать в українській армії.

Тим часом посол Непалу в Росії Мілан Тадж Туладхар повідомив, що в російській армії у статусі найманців служать, за різними оцінками, від 150 до 200 непальців.

"Агенти заманюють непальських громадян обіцянками великих сум грошей і незаконно переправляють їх до Росії, стягуючи плату в розмірі до одного мільйона рупій (приблизно 12 тис. доларів США). Багато непальських громадян відвідували Росію за студентськими і туристичними візами перед тим, як вступити до російської армії. Наші чиновники працюють над тим, щоб повернути усіх своїх громадян до Непалу та відрадити громадян вступати до іноземних армій", - зазначив Мілан Тадж Туладхар.

Найманці у російській армії

У 2022 році Володимир Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання російського громадянства іноземцями, які записалися на службу до російської армії.

У жовтні стало відомо, що Росія почала масово вербувати найманців з Куби для війни проти нашої країни. Іноземців використовують у боях на Куп'янському напрямку та між Бахмутом і Горлівкою.

Влада Куби заарештувала 17 осіб, які заманювали молодих кубинських чоловіків на службу до російської армії на війну з Україною. Їм може загрожувати страта.

Уряд Непалу 5 грудня повідомив про загибель шістьох громадян країни, що служили в російській армії. Катманду вимагає від Москви не вербувати своїх громадян до армії РФ і негайно повернути усіх завербованих на війну громадян Непалу.