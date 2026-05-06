UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ латає провали у ППО поблизу НПЗ студентами військових вишів

10:22 06.05.2026 Ср
2 хв
Чому РФ перекидає курсантів на охорону паливних об'єктів?
aimg Олена Чупровська
Фото: "АТЕШ" завербував курсантів: що вони розповідають про плани російського командування (Getty Images)

Курсантів Пензенського артилерійського інституту планують залучати до охорони нафтобаз від ударів дронів - російське командування затикає прогалини у ППО тими, хто ще не воює.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентурну мережу "АТЕШ", інформацію передали агенти з числа самих курсантів інституту.

Читайте також: Вербування Росією африканців для війни в Україні набирає обертів, - Foreign Policy

Курсантів кинуть охороняти паливні об'єкти

Курсантів Пензенського артилерійського інституту планують включити до складу мобільних груп для захисту нафтобаз і паливних об'єктів на території Росії від ударів безпілотників.

Причина - російська система протиповітряної оборони не справляється з наростаючою кількістю атак. Командування змушене залучати тих, хто ще не потрапив на фронт.

"АТЕШ" запустив "Курсантський корпус"

Для роботи з курсантами з різних військових навчальних закладів Росії мережа "АТЕШ" створила окремий напрям - "Курсантський корпус АТЕШ".

"Ті, хто виходить на зв'язок, передають реальну інформацію, яка допомагає зупинити цю війну", - йдеться у повідомленні мережі.

Тим часом Велика Британія запровадила санкції проти 35 осіб і організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії.

Серед них - мережі торгівлі людьми, що перевозять громадян з Іраку, Сомалі, Сирії та Єменом для відправки на фронт, а також структури, пов'язані з виробництвом безпілотників.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія хоче набрати ще 406 тисяч осіб за рік, але українська армія знищує ворога швидше, ніж він поповнює резерви.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяНПЗ