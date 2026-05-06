РФ латає провали у ППО поблизу НПЗ студентами військових вишів

Курсантів Пензенського артилерійського інституту планують залучати до охорони нафтобаз від ударів дронів - російське командування затикає прогалини у ППО тими, хто ще не воює.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентурну мережу "АТЕШ", інформацію передали агенти з числа самих курсантів інституту.
Курсантів Пензенського артилерійського інституту планують включити до складу мобільних груп для захисту нафтобаз і паливних об'єктів на території Росії від ударів безпілотників.
Причина - російська система протиповітряної оборони не справляється з наростаючою кількістю атак. Командування змушене залучати тих, хто ще не потрапив на фронт.
Для роботи з курсантами з різних військових навчальних закладів Росії мережа "АТЕШ" створила окремий напрям - "Курсантський корпус АТЕШ".
"Ті, хто виходить на зв'язок, передають реальну інформацію, яка допомагає зупинити цю війну", - йдеться у повідомленні мережі.
Тим часом Велика Британія запровадила санкції проти 35 осіб і організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії.
Серед них - мережі торгівлі людьми, що перевозять громадян з Іраку, Сомалі, Сирії та Єменом для відправки на фронт, а також структури, пов'язані з виробництвом безпілотників.
Як повідомляло РБК-Україна, Росія хоче набрати ще 406 тисяч осіб за рік, але українська армія знищує ворога швидше, ніж він поповнює резерви.