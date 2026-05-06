РФ латает провалы в ПВО вблизи НПЗ студентами военных вузов

Курсантов бросят охранять топливные объекты

Курсантов Пензенского артиллерийского института планируют включить в состав мобильных групп для защиты нефтебаз и топливных объектов на территории России от ударов беспилотников.

Причина - российская система противовоздушной обороны не справляется с нарастающим количеством атак. Командование вынуждено привлекать тех, кто еще не попал на фронт.

"АТЭШ" запустил "Курсантский корпус"

Для работы с курсантами из разных военных учебных заведений России сеть "АТЭШ" создала отдельное направление - "Курсантский корпус АТЭШ".

"Те, кто выходит на связь, передают реальную информацию, которая помогает остановить эту войну", - говорится в сообщении сети.