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У РФ криза в сільському господарстві через нестачу дизеля, але не тільки

03:48 30.07.2026 Чт
3 хв
Чому Кремль залишає фермерів без пального?
aimg Пилип Бойко
У РФ криза в сільському господарстві через нестачу дизеля, але не тільки Фото: збір урожаю пшениці (Getty Images)
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У Росії поглиблюється криза в аграрному секторі через скорочення державної підтримки, дефіцит пального та ускладнення експорту зерна. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що ці фактори вже негативно впливають на перебіг жнив, а пріоритетне забезпечення армії паливом лише посилює проблеми фермерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська влада скоротила програми пільгового кредитування сільського господарства саме тоді, коли значна частина аграрних підприємств уже працює на межі збитковості.

У розвідці зазначають, що замість фінансової підтримки фермери отримали скорочення державного фінансування, попри очікування Кремля щодо високих показників урожаю.

"Замість підтримати фермерів Міністерство сільського господарства скоротило пільгове кредитування саме тоді, коли багато господарств уже працюють на межі збитковості", - повідомили у СЗР.

Дефіцит дизеля ускладнює проведення жнив

У розвідці повідомили, що на внутрішньому ринку Росії дефіцит пального вже становить близько 20% від потреби.

Причиною називають пошкодження майже десяти найбільших нафтопереробних заводів. Якщо раніше нестача стосувалася переважно високооктанового бензину, то тепер дефіцит охопив і дизельне пальне, яке є критично важливим для сільськогосподарської техніки.

За інформацією СЗР, Кремль уже заборонив експорт дизельного пального до кінця липня, а з огляду на перебіг жнив цю заборону можуть продовжити.

Найгостріше нестачу пального відчувають Іркутська область та Алтайський край. На проблеми також скаржаться аграрії Ростовської області, Краснодарського краю, Поволжя та Ставропілля.

Особливо складною ситуація є для невеликих господарств, які не мають можливості закуповувати пальне про запас або зберігати великі його обсяги.

Проблеми з експортом зерна

За даними української розвідки, додатковий тиск на аграрний сектор створюють труднощі з експортом зерна.

У СЗР зазначають, що удари по логістичній інфраструктурі в Азовському морі суттєво ускладнили роботу маршруту, через який проходить близько чверті російського зернового експорту.

Унаслідок цього аналітики вже переглянули прогноз експорту, скоротивши його приблизно на 20%.

Водночас ціни на зернові продовжують знижуватися. За інформацією СЗР, лише за останній тиждень пшениця подешевшала на 2,8%, ячмінь - на 6,5%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року вартість зерна зменшилася на 12,6%.

Росії не вдалося знайти додаткові ресурси

Як повідомляє СЗР, російська влада намагається компенсувати проблеми із морською логістикою переведенням вантажів на залізницю. Однак така схема не здатна швидко замінити морські перевезення та лише збільшує витрати.

Не дали результату й спроби закупити дизельне пальне за кордоном.

За даними розвідки, Білорусь і Казахстан не мають необхідних вільних обсягів пального, а три найбільші державні нафтопереробні компанії Індії повідомили про відсутність надлишків для експорту.

У результаті, зазначають у СЗР, Росія опинилася в ситуації, коли експортує до Індії нафту, але не може отримати у відповідь навіть необхідні обсяги готового дизельного пального.

Пальне для армії, а не аграріїв

У Службі зовнішньої розвідки наголосили, що остаточний розподіл паливних ресурсів визначають потреби російської армії.

За оцінкою відомства, військові вже споживають на 3-5% більше пального, ніж планувалося, і цей показник продовжує зростати.

"За будь-якого дефіциту військові отримають пальне першими. Аграріям дістанеться те, що залишиться. Якщо взагалі щось залишиться", - підсумували у СЗР.

Контекст інформації

Нагадаємо, протягом останніх двох місяців українські дрони вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей РФ. Унаслідок цього дефіцит пального торкнувся близько 50 мільйонів росіян.

Удари ЗСУ по НПЗ окупантів в тилу спричинили не тільки нестачу пального на заправках, а вже впливають і на економіку РФ в цілому. Глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна визнала, що паливна криза вже поширюється на вартість товарів та послуг.

Навіть російський диктатор Володимир Путін визнав труднощі із забезпеченням пальним, однак запевнив, що ситуація нібито "не є критичною".

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