Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что черноморский регион представляет стратегическую важность для всех членов и партнеров НАТО. В связи с этим Североатлантический альянс увеличил свое присутствие в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Шмыгаля и Столтенберга в Брюсселе.