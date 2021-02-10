Американские эсминцы Porter и Donald Cook вышли из Черного моря

Эсминцы военно-морских сил США USS Porter и USS Donald Cook сегодня, 10 февраля, вышли из акватории Черного моря. Американские корабли находились в водах Черного моря 17 дней.

Об этом сообщил 6-й флот США на странице в Twitter .

Во время пребывания в Черном море корабли принимали участие в военных учениях совместно с НАТО и другими партнерами, в частности с Украиной.

"Эсминцы ВМС США USS Porter и USS Donald Cook вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией", - заявили в 6-м флоте США.