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Американские эсминцы Porter и Donald Cook вышли из Черного моря

Новина українською → Черное море, Среда 10 февраля 2021 15:20
Американские эсминцы Porter и Donald Cook вышли из Черного моря Фото: американский эсминец в Черном море twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Дмитрий Левицкий

Эсминцы военно-морских сил США USS Porter и USS Donald Cook сегодня, 10 февраля, вышли из акватории Черного моря. Американские корабли находились в водах Черного моря 17 дней.

Об этом сообщил 6-й флот США на странице в Twitter.

Во время пребывания в Черном море корабли принимали участие в военных учениях совместно с НАТО и другими партнерами, в частности с Украиной.

"Эсминцы ВМС США USS Porter и USS Donald Cook вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией", - заявили в 6-м флоте США.

Напомним, американский эсминец USS Porter вошел в Черное море вечером 28 января. Он присоединился к эсминцу USS Donald Cook и заправщику USNS Laramie.

Добавим, генсек Североатлантического альянса Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Черном море.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил НАТО небо вблизи оккупированного Крыма для проведения военных операций.

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