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РФ про кораблі США в Чорному морі: радимо зайнятися справами в своїх територіальних водах

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 04:15
РФ про кораблі США в Чорному морі: радимо зайнятися справами в своїх територіальних водах Фото: американський есмінець в Чорному морі twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Инна Собора

У посольстві Росії в США закликали американських військових припинити "брязкати зброєю" в Чорному морі. За словами росіян, США шукають "ворога в Чорному морі".

Про це йдеться в Twitter посольства РФ в США.

За словами російських дипломатів, мир і безпека в Чорному морі не потребують іноземне втручання.

"Ми закликаємо американських військових припинити безрозсудне брязкання зброєю і займатися своєю справою в територіальних водах Сполучених Штатах", - йдеться в заяві.

Також у РФ вважають, що США шукає приводи для збільшення своєї присутності в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, американський есмінець USS Porter увійшов у Чорне море ввечері 28 січня. Він приєднався до есмінцю USS Donald Cook і заправнику USNS Laramie.

Незабаром генсек Північноатлантичного альянсу Столтенберг пояснив посилення присутності НАТО в Чорному морі.

РБК-Україна писало, що USS Porter і USS Donald Cook 10 лютого покинули Чорне море.

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