РФ копіює українські дрони-перехоплювачі: Сирський заявив про "технологічну гонку"

Росіяни копіюють успішні технології ЗСУ, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. У питанні розвитку безпілотників відбувається справжня технологічна гонка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
" Українські дрони завдали противнику серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу. Йдеться про знищення та пошкодження об’єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони", - зазначив Сирський.
За його словами, противник продовжує адаптуватися і, уже традиційно, копіювати успішні технології ЗСУ, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.
"Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує, а випереджає. Наше завдання – постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем", - додав Головнокомандувач ЗСУ.
У серпні українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили.
"Лінія дронів" - один із пріоритетних напрямків. Активно розширюємо структури, формуємо нові підрозділи, здійснюємо інтенсивну підготовку екіпажів", - підкреслив Сирський.
ЗСУ продовжують посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу окупаційних військ. Проведені успішні операції демонструють ефективність нашої тактики.
Також ударами вглиб послідовно знижується військовий та економічний потенціал РФ. У серпні було уражено низку важливих цілей: НПЗ, об’єкти воєнно-промислового комплексу, виробничі потужності, що забезпечують армію РФ пальним, дронами та ракетами.
"Ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА. Це вимагає посилення наших підрозділів радіоелектронної боротьби. Масштабуємо спроможності РЕБ, і вже бачимо результат – у серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобами", - додав Сирський.
За його словами, під час наради особливу увагу приділили аналізу бойового застосування дронів, а також комплексній обробці великих масивів інформації. Аналітика використання БпЛА дозволяє оперативно коригувати тактику, підвищувати ефективність і випереджати противника.
Сили оборони України регулярно наносять удари по центрах логістики та виробничим потужностям РФ, які забезпечують російську армію.
Так, Сили безпілотних систем у ніч на 5 вересня атакували об’єкти паливної інфраструктури Росії та окупованої території. Ураження отримали Рязанський нафтопереробний завод та нафтобаза в Луганську.
Окрім того, у ніч на 21 серпня дрони знову атакували НПЗ у Новошахтинську Ростовської області, де виникла пожежа.
Також в ніч на 13 серпня дрони вдарили по нафтопереробному заводу в Слов'янську-на-Кубані у Краснодарському краї РФ.