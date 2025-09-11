РФ копіює українські дрони-перехоплювачі: Сирський заявив про "технологічну гонку"

" Українські дрони завдали противнику серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу. Йдеться про знищення та пошкодження об’єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони", - зазначив Сирський.

За його словами, противник продовжує адаптуватися і, уже традиційно, копіювати успішні технології ЗСУ, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

"Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує, а випереджає. Наше завдання – постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем", - додав Головнокомандувач ЗСУ.

У серпні українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили.

"Лінія дронів" - один із пріоритетних напрямків. Активно розширюємо структури, формуємо нові підрозділи, здійснюємо інтенсивну підготовку екіпажів", - підкреслив Сирський.

Deep Strike

ЗСУ продовжують посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу окупаційних військ. Проведені успішні операції демонструють ефективність нашої тактики.

Також ударами вглиб послідовно знижується військовий та економічний потенціал РФ. У серпні було уражено низку важливих цілей: НПЗ, об’єкти воєнно-промислового комплексу, виробничі потужності, що забезпечують армію РФ пальним, дронами та ракетами.

Розвиток РЕБ

"Ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА. Це вимагає посилення наших підрозділів радіоелектронної боротьби. Масштабуємо спроможності РЕБ, і вже бачимо результат – у серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобами", - додав Сирський.

За його словами, під час наради особливу увагу приділили аналізу бойового застосування дронів, а також комплексній обробці великих масивів інформації. Аналітика використання БпЛА дозволяє оперативно коригувати тактику, підвищувати ефективність і випереджати противника.