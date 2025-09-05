ua en ru
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську

П'ятниця 05 вересня 2025 08:53
UA EN RU
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську Фото ілюстративне: "Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську (скрін відео)
Автор: Ірина Глухова

Сили безпілотних систем у ніч на 5 вересня атакували об’єкти паливної інфраструктури Росії та окупованої території. Ураження отримали Рязанський нафтопереробний завод та нафтобаза в Луганську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.

За його словами, атаки відбулися по Рязанському нафтопереробному заводу, одному з чотирьох найбільших НПЗ РФ із річною потужністю близько 17,1 млн тонн, та по Луганській нафтобазі, яка знаходиться на тимчасово окупованій території.

Операції виконували підрозділи "Жало Птахів" Сил безпілотних систем (14-й полк) у координації зі Силами спеціальних операцій, ГУР та іншими складовими Сил оборони України.

"Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - наголосив "Мадяр".

Атака на Рязанський НПЗ

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод. У соцмережах з’явилися численні фото та відео масштабної пожежі, що спалахнула після вибухів.

Російська влада заявила, що системи ППО та РЕБ начебто знищили над регіоном вісім безпілотників.

За їхніми словами, "постраждалих, а також пошкоджень житлових будинків чи інфраструктури немає". Водночас визнали, що уламки впали на територію промислового підприємства.

Варто додати, що НПЗ у Рязані уражено повторно. Попередня атака відбулась 2 серпня.

Новини
