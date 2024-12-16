РФ кинула в бій перших солдатів КНДР, а в Дніпрі підірвали бомбу біля ТЦК: новини за вихідні

Північнокорейські військові в Курській області

В суботу, 14 грудня, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів про те, як Росія почала використовувати солдатів КНДР на полі бою.

Незадовго до цього про північнокорейських військових згадав і президент України Володимир Зеленський. Він, своєю чергою, зазначив, що є відомості про перші втрати серед північнокорейських військових.

Детальніше про те, як Зеленський прокоментував використання військ КНДР у штурмах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Однак примітно, що залучення північнокорейських військових не пройшло без казусів. Так, в суботу солдати КНДР через "мовний бар'єр" розстріляли автомобіль з "кадирівцями".

Теракт у Дніпрі

Вдень 14 грудня в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Як пізніше стало відомо, жертвою вибуху став військовий, а двоє правоохоронців постраждали.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли про ймовірний підрив автомобіля, але пізніше з'явилася інформація, що біля входу у будівлю обласного ТЦК спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що вибух в Дніпрі було кваліфіковано як теракт.

В неділю, 15 грудня, правоохоронці пояснили мотиви РФ щодо теракту в Дніпрі.

Росія втратила три судна за день

Через погані погодні умови в неділю, 15 грудня, Росія втратила три судна.

Вдень неділі у Керченській протоці почали тонути два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм.

Перші кадри з місця події можна подивитись в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше біля берегів Ялти почав тонути російський плавучий кран.

Примітно, що за кілька днів до цього в даному регіоні було оголошено штормове попередження. Проте це не завадило росіянам вивести даний плавзасіб в море.

Зауважимо, що організація Greenpeace після аварії двох танкерів РФ в Чорному морі попередила про катастрофу. Детальніше з заявою організації, можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

"Укренерго" змінила графіки відключення світла

Сьогодні в Україні продовжать діяти графіки відключення світла. Однак в розподіленні електроенергії відбудуться зміни.

Зокрема графіки для побутових споживачів тепер будуть застосовуватись і в "півтори" черги.

Засновник компанії Mango загинув в горах

Засновник компанії Mango Ісак Андік загинув під час нещасного випадку в горах. Він володів найбільшими статками в Каталонії.

Чоловік вирішив провести суботній день зі своєю сім'єю, однак в якийсь момент під час походу в гори він послизнувся і впав з висоти понад 100 метрів.

Прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні на новому робочому тижні буде "дивною". За даними синоптиків, її "кидатиме" із зими у весну і назад.

Детальніше ознайомитись з прогнозом погоди на новий робочий тиждень в Україні можна в матеріалі РБК-Україна.