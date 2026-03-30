UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ кинула авіабомби на гуртожиток на Сумщині: є поранені, серед них дитина

18:48 30.03.2026 Пн
2 хв
Серед постраждалих є "важкі"
aimg Олена Чупровська
Фото: РФ атакувала гуртожиток у Глухові (t.me/hryhorov_oleg)

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Глухівській громаді на Сумщині. Під удар потрапив житловий сектор - постраждали мирні мешканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника ОВА Олега Григорова у Telegram та прокуратуру Сумської області.

Що відомо про постраждалих

"Ворог завдав удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді. Під ударом – житловий сектор. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі", - написав Григоров.

Серед поранених - одна дитина. Усіх доставили до лікарні.

У важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.

"За даними слідства, 30 березня 2026 близько 16:00 год ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на гуртожиток закладу освіти в Глухові", - кажуть в обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки РФ за допомогою медків звернулось 9 людей, серед яких і 6-річна дівчинка. Для її життя загрози немає.

Нагадаємо, РФ прицільно б'є по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, 29 березня росіяни скинули керовану авіабомбу на Краматорськ у Донецькій області.

Загинули троє людей, серед яких - 13-річна дитина. Ще семеро отримали поранення. Це один із регулярних ударів по прифронтовому місту: окупанти систематично атакують його КАБами.

28 березня Росія вже третю добу поспіль атакувала газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині. Внаслідок обстрілу загинув оператор технологічних установок Роман Чмирхун - другий загиблий працівник компанії за той тиждень. Напередодні, 27 березня, об'єкт вимушено зупинив роботу після чергового удару.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаСумська область