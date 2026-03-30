РФ скинула авиабомбы на общежитие в Сумской области: есть раненые, среди них ребенок

Что известно о пострадавших

"Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде. Под ударом - жилой сектор. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре", - написал Григоров.

Среди раненых - один ребенок. Всех доставили в больницу.

В тяжелом состоянии находится 50-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь.

"По данным следствия, 30 марта 2026 около 16:00 ч враг сбросил, по предварительным данным, две управляемые авиабомбы на общежитие учебного заведения в Глухове", - говорят в областной прокуратуре.

В результате атаки РФ за помощью медиков обратилось 9 человек, среди которых и 6-летняя девочка. Для ее жизни угрозы нет.

Напомним, РФ прицельно бьет по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, 29 марта россияне сбросили управляемую авиабомбу на Краматорск в Донецкой области.