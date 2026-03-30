Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ скинула авиабомбы на общежитие в Сумской области: есть раненые, среди них ребенок

18:48 30.03.2026 Пн
2 мин
Среди пострадавших есть "тяжелые"
aimg Елена Чупровская
Фото: РФ атаковала общежитие в Глухове (t.me/hryhorov_oleg)

Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде на Сумщине. Под удар попал жилой сектор - пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника ОВА Олега Григорова в Telegram и прокуратуру Сумской области.

Что известно о пострадавших

"Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде. Под ударом - жилой сектор. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре", - написал Григоров.

Среди раненых - один ребенок. Всех доставили в больницу.

В тяжелом состоянии находится 50-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь.

"По данным следствия, 30 марта 2026 около 16:00 ч враг сбросил, по предварительным данным, две управляемые авиабомбы на общежитие учебного заведения в Глухове", - говорят в областной прокуратуре.

В результате атаки РФ за помощью медиков обратилось 9 человек, среди которых и 6-летняя девочка. Для ее жизни угрозы нет.

Напомним, РФ прицельно бьет по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, 29 марта россияне сбросили управляемую авиабомбу на Краматорск в Донецкой области.

Погибли три человека, среди которых - 13-летний ребенок. Еще семеро получили ранения. Это один из регулярных ударов по прифронтовому городу: оккупанты систематически атакуют его КАБами.

28 марта Россия уже третьи сутки подряд атаковала газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине. В результате обстрела погиб оператор технологических установок Роман Чмирхун - второй погибший работник компании за ту неделю. Накануне, 27 марта, объект вынужденно остановил работу после очередного удара.

