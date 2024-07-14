У Курській області поскаржилися на атаку дронів на телевізійну вежу

Курську область сьогодні, 14 липня, нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash у Telegram та в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова в Telegram .

Як пише Mash, телевізійну вежу в Суджі "атакували щонайменше два дрони-камікадзе". Також у місті нібито вдарили по закритій заправці.

Смирнов розповів, що на телевізійній вежі почалася пожежа. При цьому про постраждалих, за його словами, інформації немає.