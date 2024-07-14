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У Курській області поскаржилися на атаку дронів на телевізійну вежу

Суджа, Неділя 14 липня 2024 14:11
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У Курській області поскаржилися на атаку дронів на телевізійну вежу Ілюстративне фото: дрони атакували Курську область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Курську область сьогодні, 14 липня, нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash у Telegram та в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова в Telegram.

Як пише Mash, телевізійну вежу в Суджі "атакували щонайменше два дрони-камікадзе". Також у місті нібито вдарили по закритій заправці.

Смирнов розповів, що на телевізійній вежі почалася пожежа. При цьому про постраждалих, за його словами, інформації немає.

Що передувало

Нагадаємо, раніше невідомі дрони атакували нафтобазу в Ростовській області. Після цього там почалася пожежа.

Російські пропагандисти одразу заявили про те, що дрони запустили українські військові.

При цьому сьогодні, 14 липня, у мережі показали відео, на якому можна помітити момент "прильоту" по нафтобазі.

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