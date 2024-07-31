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Українські військові вдарили по важливому складу РФ під Курськом, - Генштаб

Росія, Середа 31 липня 2024 10:13
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Українські військові вдарили по важливому складу РФ під Курськом, - Генштаб Фото: ЗСУ вдарили по складу з технікою та зброєю РФ під Курськом 31 липня (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 31 липня українські військові завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки РФ під Курськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі (31 липня, - ред) завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (Росія)", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання.

"Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється", - додали у Генштабі.

Атака дронів у Росії

31 липня Міноборони РФ звітувало про нібито 19 збитих безпілотників і одну ракету. За даними окупантів, ППО нібито збило 11 безпілотників літакового типу над Бєлгородською областю, чотири - над Брянською, над Курською, Калузькою, Ростовською областями та Кримом - по одному.

Як повідомлялося, після атаки БПЛА в Курському районі РФ виникла пожежа на одному з об'єктів. Над Курською областю, як стверджує Міноборони Росії, знищено керовану ракету "Нептун-МД".

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